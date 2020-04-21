«Мы уж и не надеялись»: Бородина поиронизировала над Бузовой на тему ее отношений с Манукяном

Ксения Бородина подстебнула Ольгу Бузову из-за ее отношений с Давидом Манукяном. Телеведущие встретились в прямом эфире впервые за достаточно долгое время: сейчас из-за коронавируса лобное на «Доме-2» выстраиваются по принципу недельных дежурств. Во время онлайн-конференции Бузова и Бородина решили сделать акцент на личную составляющую: они обсудили отношения с Курбаном и Давидом.

Бородина в свойственной ей колкой манере высказалась по поводу отношений Бузовой. Произнося тост на возможную свадьбу, Ксения заявила, что страна наконец-то увидела, как Ольга умеет выстраивать отношения с мужчинами. Знаменитость попросила Давида почаще держать поющую ведущую дома.

«Я сказала бы: «Давид, ты такой молодец, что решился. Мы уже и не надеялись, что найдется смельчак, готовый всю жизнь прожить с Олей», — поиронизировала она.

Просветила Бородина Бузову и на тему особых обычаев восточных мужчин. Поскольку сама Ксения уже давно замужем за дагестанцем Курбаном Омаровым, об этом она знает не понаслышке. Ольге она рассказала, что в случае, если Бузова решится выйти замуж за армянина Манукяна, ей придется непросто – запретит платок с головы снимать, заставит заправлять кровать самой, а также попросит освоить национальную кухню.