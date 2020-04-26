«Явно перезагрузка»: Екатерина Андреева примерила облегающие легинсы с шортами

Екатерина Андреева в свои 58 лет имеет внешность и фигуру, которой могут позавидовать молодые красотки. Ведущая программы «Время» не скрывает – ей это стоит огромных трудов.

В неделю она делает не менее 9 тренировок, причем самого разнообразного характера. Звезда занимается йогой и пилатесом. Много проводит времени на тренажерах, пробует свои силы в китайской гимнастике и боксе, обязательно включает в свой график растяжку. Во время самоизоляции она и не думает сбавлять обороты, чем немало удивляет своих поклонников, трепетно следящих за ней в Instagram.

Накануне она впечатлила своим обликом в личном блоге, представ в ярко-красном комплекте на велотренажере. Стройные ноги Андреева подчеркнула облегающими легинсами, примерив поверх них черные спортивные шорты с разрезами. Алая спортивная кофта и белые кроссовки с черными элементами завершили динамичный образ звезды.

«Здесь Кате, наверное, 24», «На фото какая-то девчонка, что происходит? Явно перезагрузка», «Катюша, на этой фотографии Вы так свежо, молодо и озорно выглядите, а цвет костюма – пламя! Ваш цвет, мало кто может выдержать цвет огня, загляденье!», «Женщина мечты!», «Катя – спортсменка, комсомолка и просто красавица», — восхитились фолловеры телеведущей.

Внимание! Перед тем, как заняться физической культурой настоятельно рекомендуем посоветоваться с врачом.