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Шейк по совету Лисовца сочетала джинсовые шорты с сапогами-чулками из денима

В этом образе модель запечатлелась со своим другом.

Шейк по совету Лисовца сочетала джинсовые шорты с сапогами-чулками из денима
Ирина Шейк. Фото Global look press

В этом сезоне джинса по-прежнему актуальна, об этом порталу Teleprogramma.pro рассказал эксперт моды Влад Лисовец. Стилист посоветовал экспериментировать с total look, сочетая джинсовые вещи с джинсовыми. При этом желательно подбирать комплекты одного тона.

Топ-модель Ирина Шейк – одной из первых узнает о свежих веяниях моды, демонстрируя самые актуальные новинки сезона на подиуме. Поэтому неудивительно, что она примерила стильный образ, наполовину состоящий из трендового денима.

Ирина Шейк. Фото
Ирина Шейк и Дерек Бласберг. Фото https://www.instagram.com/irinashayk/

Звезда обнародовала в личном блоге снимок, где она запечатлелась с известным американским журналистом Дереком Бласбергом. Девушка сидела рядом на одном из мероприятий, закинув ногу на ногу в эффектных джинсовых шортах и сапогах-чулках из того же материала.

Этот комплект она сочетала с черной блузой и темно-синим жакетом oversize.

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Влад ЛисовецЗвездный стильИрина Шейкмода и стиль
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