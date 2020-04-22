«Пижамное настроение»: 42-летняя Жасмин продемонстрировала свой домашний образ

К своим 42 годам Жасмин не только построила успешную карьеру — снискала признание и любовь поклонников — она также обзавелась тремя детьми, став многодетной мамой. От первого брака у знаменитости есть старший сын Михаил. В августе юноше исполнится двадцать три года. От второго мужа молдавского политика и бизнесмена Илана Шора артистка родила двоих отпрысков: дочку Маргариту, ей восемь лет и сына Мирона, ему четыре годика.

По примеру своих звездных коллег по творческому цеху, Жасмин постаралась ограничить все контакты с внешним миром. Так, поп-исполнительница сидит на домашней изоляции вместе с детьми. На личной страничке в Instagram артистка то и дело публикует свежие снимки, уделяя тем самым внимание своим поклонникам. В нынешних условиях общение в соцсети стало практически единственной реальной возможностью для знаменитостей поддерживать контакт с верными почитателями.

Жасмин не стала скрывать: чем дольше она сидит на карантине, тем труднее ей перебороть пижамное настроение. В подтверждении своих слов певица опубликовала снимок, показав, в чем она ходит по квартире. Артистка отдала предпочтение брендовой пижаме, состоящей из рубашки и брюк свободного кроя. При выборе наряда певица ориентировалась на актуальный нежно-розовый оттенок пастельной палитры. При том, что знаменитость позировала в пижаме, она позаботилась о прическе и макияже. Жасмин сделала укладку в голливудском стиле, отдав предпочтение крупным локонам.