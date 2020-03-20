«Семья и творчество»: Жасмин призналась, что делает ее счастливой

В Международный день счастья 20 марта звезда рассказала о главных составляющих ее жизни.

Певица Жасмин рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro, что считает себя счастливой. Потому что те составляющие, которые для нее важны в жизни – семья и самореализация – сегодня присутствуют в ее жизни в полной мере.

«Я с детства мечтала о крепкой семье и именно о трех детях, – и жизнь подарила мне это счастье», — рассказала певица. И подчеркнула: «Моя семья и радость, которую приносит мне творчество, — и есть счастье, и мне остается только благодарить небеса за свою судьбу!».

У певицы от первого брака с бизнесменом Вячеславом Семендуевым есть 22-летний сын Михаил. Второй раз знаменитая исполнительница вышла замуж за политика Илана Шора, с которым у Жасмин появилось двое детей – 8-летняя дочь по имени Маргарита и 3-летний сын Мирон.