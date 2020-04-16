Екатерина Климова не постеснялась появиться перед поклонниками в пижаме

Ставшие в прошлом году популярными костюмы-пижамы прочно обосновались в гардеробах современных модниц. А после снятия режима самоизоляции многим женщинам будет и вовсе тяжело с ними расстаться.

Незадолго до закрытия Дубая на одном из местных престижных пляжей прогулялась именно в пижаме молодая жена Евгения Петросяна. Также она появлялась на улицах города все в той же форме одежды, но уже другой модели.

А когда россиянам рекомендовали придерживаться режима самоизоляции, модницы уже перестали скромничать и начали одна за другой выкладывать в Сеть снимки уже не в городских пижамах, а домашних. Одной из них оказалась ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.

А недавно в похожей пижаме предстала в личном блоге актриса Екатерина Климова. Звезда решила спросить у своих подписчиков, как они ухаживают за подушками и не стала переодеваться для этого. Артистка появилась перед поклонниками в классической темно-синей модели, которая великолепно вытягивала силуэт и подчеркивала ее хрупкость.