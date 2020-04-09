«Даешь вечеринку!»: Хромченко не постеснялась показать свою домашнюю пижаму

Многие привыкли видеть Эвелину Хромченко исключительно в элегантных нарядах: эксперт моды и телеведущая предпочитает платья, жакеты и костюмы. А вот как одевается звезда дома, всегда оставалось загадкой. Недавно она приоткрыла завесу этой тайны, выложив в личный блог снимок в пижаме.

В кадре Эвелина предстала в домашней обстановке. Специально для удачного фото телеведущая подпрыгнула, что сделало снимок более экспрессивным и эмоционально насыщенным. Многие фолловеры подхватили энергетику мгновения и с восторгом прокомментировали его.

«Какая красота! Даешь пижамную вечеринку на карантине!» — к примеру, можно увидеть в комментариях.

Однако некоторым подписчикам телеведущая в таком виде не очень пришлась по вкусу. «Вы, видимо, в таких пижамах только прыгаете, а домработница работает в униформе и в фартуке», — написал один из них. Ведущая в ответ заверила, что справляется с домашним хозяйством сама.

«Эвелина, серенькая мышка…» — возник еще один хейтер. Хромченко не промолчала и на этот раз.

«Зато вы у нас, боярыня, красотою лепа, червлена губами, бровьми союзна!» — с сарказмом прокомментировала выпад своего фолловера звезда.

А вам понравился образ ведущей «Модного приговора» в пижамном костюме?