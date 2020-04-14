«Модный образ»: Навка в силуэтном платье миди и золотых лодочках восхитила стилиста

Татьяна Навка 13 апреля отметила день рождения. Чемпионке по фигурному катанию исполнилось 45 лет. Однако отпраздновать юбилей с размахом ей не удалось, так как она живет в Москве, где действует режим самоизоляции. Но это не сильно расстроило спортсменку. Она провела вечер в кругу семьи. Также именинница успела отсняться в новом выпуске передачи «Вечерний Ургант». Блондинка поразила всех женственным образом.

Навка предстала в студии в белоснежном силуэтном платье на тонких бретельках. Длина миди позволила оголить стройные ноги. Золотые туфли-лодочки дополнили элегантный образ. Макияж с акцентом на глаза и легкая волнистая укладка дополнили look. Золотые аксессуары также завершили образ. Даже маска, без которой фигуристка не появляется в общественных местах, не испортила ее внешний вид.

«Татьяна Александровна — красавица!», «Понравилась очень», «Изящный наряд», «Как невеста», — прокомментировали кадры со съемок пользователи Сети. Оценила ее аутфит и персональный стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Лаконичный, модный и респектабельный образ. Ауру респектабельности создает белый цвет, который в весенне-летнем сезоне просто на пике популярности. Золотой декор и аксессуары просто идеально сочетаются с теплым оттенком белого платья и гармонируют с золотым оттенком волос Татьяны. Цепи — не просто в тренде, а лидируют, причем как в виде самостоятельных украшений, так и в виде декора. Они придают образу дерзости, которая поддержана метализированными лодочками с острым носом. Все в едином стиле и ритме. Абсолютно законченный и продуманный образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.