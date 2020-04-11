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Канделаки пообещала подарить свою книгу самому заядлому «антизожнику»

Телеведущая описала методы, которые сделают мечту об идеальной фигуре невозможной.

Канделаки пообещала подарить свою книгу самому заядлому «антизожнику»
Тина Канделаки. Фото:https://www.instagram.com/tina_kandelaki/

Тина Канделаки давно ведет здоровый образ жизни. Телеведущая активно рекламирует разные средства и собственные методики для похудения. Она много занимается спортом и даже написала книгу, в которой описала свои рецепты красоты и привлекательности.

Но в своем последнем посте в Instagram телеведущая решила посоветовать обратное. Топ-10 пагубных привычек от Тины Канделаки, если вы хотите иметь прямо противоположный здоровому и красивому телу эффект. Звезда советует есть быстро, выпивать, есть жирную пищу, курить, не высыпаться, лежать на диване, забыть про фрукты и овощи, забыть про затраты личной энергии и замеры тела.

Под такими странными рекомендациями, не свойственными популярной ведущей, тут же появились комментарии.

«Вы красавица! Хочу перестать есть конфеты. 40 лет пытаюсь», — сделала комплимент Тине подписчица.

«Тина, вы очень вдохновляете! После длительного просмотра вашего аккаунта я регулярно стала следить за нагрузкой и питанием», — поделилась с телеведущей поклонница.

«Большое спасибо за советы! Во время самоизоляции это то, что нужно!» — поблагодарила за совет еще одна девушка.

Канделаки отметила, что без ежедневной работы над своим телом и своими привычками не добиться желанного результата.

«Иногда проще обвинять особенности своего организма, чем работать над собой», — написала знаменитость.

Телеведущая предложила своим подписчикам признаться в своих вредных привычках, а самому заядлому «антизожнику» она подарит свою книгу с автографом.

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вредные привычкижизнь вне спортакнигаспорт и похудениеТина Канделаки
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