«Маска не портит»: Пересильд в шифоновом платье макси выступила на сцене Большого театра

Пандемия коронавируса изменила жизни многих людей. Недавно от тяжелого вируса излечился Лев Лещенко. Другие артисты регулярно сдают анализы и стараются соблюдать самоизоляцию. Пока врачи работают без выходных, россияне учатся находить занятия для себя и родных в своих квартирах. Многие актеры и певцы остались без работы. Так, Юлия Пересильд вместе с двумя дочками от режиссера Алексея Учителя — 10-летней Аней и 7-летней Машей — отправилась коротать дни на карантине в калужской деревне.

Но 11 апреля Пересильд и другие звезды сплотились, чтобы дать концерт в пустом зале Большого театра. Они решили поддержать всех граждан, переживающих сложных период, а также медиков, которые спасают жизни людей. На сцену актриса поднялась в шифоновом платье маски нежно-голубого цвета. Наряд оголил одно плечо девушки. Образ она дополнила алыми туфлями и изящной прической, а также черной маской.

«Да, вот это был день… в 5 утра я поехала из своей деревни, из самоизоляции… с 6 утра уже начала подвывать «Город влюбленных», под написанную для меня минусовку… я под минусовки почти никогда не пою, пою со своими гениальными музыкантами, которые чувствуют тебя, и можно петь как хочешь — они все равно дышат вместе с тобой и подловят… минус — это другое. Плюс все равно волнительно, перчатки, маска, спиртовые салфетки, аэрозоль — все с собой», — поделилась Пересильд.

Она выступила вместе с Евгением Мироновым. «С любимым другом, худруком и партнером», — подписала она фото. Многие поклонники восхитились нарядом девушки и похвалили за яркое выступление, которое было показано на телеканале «Россия».

«Пели прекрасно», «Красивые! И в масках, и без!», «Дааааа! Кто бы мок подумать… что маска станет обязательным аксессуаром в этом году! Но вы и в маске прекрасно выглядите», «Даже маска не портит», — прокомментировали пост подписчики.

Также выступил на сцене Олег Газманов. Его поддержала жена Марина. Певец тоже был в маске и перчатках. К слову, он рассказал, что перед концертом все артисты сдали тест на коронавирус, чтобы исключить риск заражения.