«Иначе не пустят»: Газманова проверяют на коронавирус

Несмотря на то, что многочисленные массовые мероприятия по всей стране – как и во всем мире – отменены, артисты продолжают работать, подвергая себя риску заражения коронавирусом. В ближайшее время ко Дню космонавтики в Большом театре готовится масштабный концерт с участием звезд шоу-бизнеса.

Чтобы снизить риски распространения CoViD-19, организаторы намерены протестировать всех звезд на наличие инфекции – зафиксированы случаи, когда она протекает бессимптомно, но человек опасен для окружающих. И одним из первых сдал тест народный артист РФ Олег Газманов, который, кстати по возрасту входит в группу риска. Певец сам сообщил об взятии анализа у него на своей страничке в Instagram.

«Иначе не пустят» — объяснил артист на видео, а под ним написал: «Буду петь со своими коллегами в пустом зале Большого театра. Такого у меня еще не было никогда! Допускают только тех артистов, кто прошёл этот анализ, чтобы мы друг друга не заразили».

Известно, что в концерте примут участие десятки знаменитостей, среди которых актеры, танцоры, певцы и музыканты, например, Игорь Крутой, Денис Мацуев, Владимир Машков, Сергей Полунин, Константин Хабенский. А это значит, всех их также проверят на коронавирусную инфекцию.

Напомним, в свете наделала много шума история с коронавирусом у 78-летнего Льва Лещенко. Артист не соблюдал карантин после возвращения из Америки и сходил на юбилей к Алле Крутой, а также поучаствовал на шоу «Привет, Андрей!» с участием многих пожилых артистов. Обсуждается, что именно от Лещенко заразились Игорь Николаев и Надежда Бабкина, хотя диагноз «коронавирус» у них отрицается.