«Королева и принцессы»: Бондарчук в атласном платье с накидкой позировала с внучками

На домашней изоляции экс-супруга режиссера Федора Бондарчука вышла в прямой эфир, дав интервью в Instagram. Отвечая на один из вопросов, 51-летняя Светлана признался, что никогда не грезила о мечте выйти замуж за принца. По словам модели, в юности у нее были абсолютно другие интересы.

Напомним, что светская львица состояла в отношениях с наследником Сергея Бондарчука — Федором. Сейчас режиссер живет с Паулиной Андреевой.

В браке Света родила двоих детей: сына Сережу, он, как и его именитый дед, снимается в кино. Также у модели есть дочь Варвара. Бондарчук очень привязана к своим наследникам. Также модели нравится проводить время в компании внучек: семилетней Маргариты и пятилетней Веры.

На одном из архивных снимков Бондарчук предстала в атласном платье с накидкой. Светская львица отдала предпочтение трендовой пастельной палитре, выбрав нежно-розовый оттенок. Перед объективом фотокамеры вместе со звездной бабушкой позировали дочки Сергея от Таты Мамиашвили. Девочки примерили объемные белые платья, дополнив образ цветочными венками.

«Королева и принцессы», «Ну, кто мог бы поверить, что вы их бабушка?!», «Красота неописуемая!!», «Сама нежность», «Статная красавица в окружении ангелочков», — такие комментарии появились под снимком модели.

Говоря о своем отношении к красоте, Светлана так и не смогла определиться, какой из комплиментов ей бы запомнился больше всего. При этом экс-супруга Федора заверила, что ей бы очень хотелось, чтобы окружающие видели в ней личность, оценивая в первую очередь незаурядный ум. По словам Бондарчук, снимки в Instagram, на которых она запечатлена в красивых платьях, не отражают всю ее суть.