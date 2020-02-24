«Фото — огонь»: Савельева оценила снимок Бондарчук в плацкартном вагоне

В поезде 51-летняя модель позировала с венецианской маской на лице.

Экс-супруга режиссера и продюсера Федора Бондарчука провела уикенд во Владимирской области. Судя по отмеченной в Instagram знаменитости геолокации, 51-летняя Светлана наведалась в Суздаль. Позже на личной страничке в микроблоге модель поделилась понравившимся ей кадром из импровизированной фотосессии. Перед объективом фотокамеры Бондарчук позировала в плацкартном вагоне. В следовавшем в Москву поезде Светлана ехала с алой венецианской маской на лице, украшенной перьями.

Примечательно, что снимок Светланы в плацкартном вагоне привлек внимание экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой и возлюбленной актера Кирилла Сафонова — 36-летней Саши Савельевой.

«Фото огонь!!» — обратилась к Бондарчук экс-солистка группы «Фабрика». «Кстати, отличный лайфхак для того, чтобы не узнавали в общественных местах», — резюмировала Алена.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что сын модели — Сергей Бондарчук разошелся со своей женой Татой. В этом союзе на свет появилось двое детей: супруги воспитывают семилетнюю Маргариту и пятилетнюю Веру. Примечательно, что сын режиссера никаких комментариев по поводу семейного разлада не давал, как впрочем и невестка Федора Бондарчука.