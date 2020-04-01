Собчак вышла к семейному ужину в комбинезоне на голое тело

Как и многие звезды, светская львица считает, что расслабляться во время карантина не нужно.

Во время карантина люди ведут себя по-разному – кто-то переодевается в халаты и тренировочные брюки, забыв о прическе и макияже. А кто-то изо всех сил старается выглядеть на все 100%, независимо от того, есть у этой красоты зрители или нет.

Так Эвелина Бледанс рассказала, что дома иногда наряжается, чтобы поднять настроение и даже делает макияж, когда выходит с эфирами в Сеть. Прохор Шаляпин полностью поддержал инициативу актрисы, заметив, что выглядеть всегда нужно так, будто последний день живем.

Оказалось, что Ксения Собчак тоже любит удивлять мужа дома. На семейный ужин телеведущая надела стильный комбинезон с белыми кружевными оборками на рукавах, дополнив его туфлями с острым мысом на шпильках и кулоном на кожаном ремешке. Изюминка образа – отсутствие топа.

«В домашней изоляции выгляжу модно», — заявила она.

А как считаете вы, Константину Богомолову понравится этот стиль? И стоит ли дома наряжаться?