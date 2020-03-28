«Не стыдно ходить перед любимым»: Седокова облачилась в бархатный домашний костюм

Певица создала собственную коллекцию нарядов для дома. Она уверена, что яркие пижамы и халаты могут спасти семейную жизнь.

Анна Седокова не так давно намекнула на проблемы в отношениях со своим молодым возлюбленным Янисом Тимма. Однако позже певица дала понять, что все хорошо. Просто пара находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Девушка столкнулась с тем, что ее избранник стал играть в компьютерные игры. Лишь спустя некоторое время она поняла, что выглядит не привлекательно. Дома она стала носить треники и майки, хотя возлюбленный привык ее видеть в соблазнительных образах.

Тогда Анна решила создать коллекцию модной домашней одежды. Сама певица сразу облачилась в неоновый халат-кимано из бархата. У него причудливые рукава с бахромой. К ним идут брюки в тон. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды. В кадре ее заключил в объятия Янис. Пара выглядит влюбленной и счастливой.

«Вот уже почти год как я люблю этого парня. Вот уже почти как 20 дней он не играет и постоянно дома. И вот в один из наших вечеров я посмотрела на себя в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все его треники и пижамы с маечками не в цвет я поняла, что моя семейная жизнь может пойти ко дну», — призналась звезда.

«Создала линию домашней одежды, в которой не стыдно ходить перед любимым. Когда моя няня увидела меня в ней, она ринулась меня обнимать со слезами на глазах и фразой „Анечка, а я все не знала как вам сказать“. Видимо все было очень плохо. Теперь хорошо», — рассказала певица.

27 марта Седокова выпустила в LA Story линию одежды для дома. Она решила помочь девушкам даже дома выглядеть привлекательно. Для самых смелых и женственных в коллекцию вошло кружевное кимоно свободного кроя, которое носится с топом и брюками. Поклонники согласились с артисткой, что даже дома следует хорошо выглядеть. «Мой любимый цвет, Анютка, ты умница!!!! Такая красота», «Мне так нравится», «Какой крутой цвет», — стали комментировать пост подписчики.