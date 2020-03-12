«Границы закрываются»: Седокова переживает, что не сможет увидеться с дочерью Моникой

Певица старается не предаться панике, но ситуация в мире ее обеспокоила. Тем более, что ее наследница живет в США с отцом.

Анна Седокова, как известно, является многодетной мамой. Она заботится о 15-летней дочке Алине и двухлетнем сыне Гекторе. Еще одна наследница артистки Моника больше года назад стала жить со своим отцом Максимом Чернявским. Бизнесмен подал в суд на певицу и стал опекуном ребенка. Теперь девочка живет с ним в США, но иногда видится с мамой. Правда, Анне запрещено выставлять фото с дочкой в соцсетях.

11 марта коронавирус был объявлен пандемией. С каждым днем увеличивается число зараженных вирусом в разных странах. В связи с этим многие оказались встревожены, так как границы между странами стали постепенно закрываться. После поездок во Францию, Италию и некоторые другие государства россиянам теперь нужно 14 дней находиться на карантине. Седокова поделилась переживаниями. Она опасается, что не сможет увидеться с Моникой.

«Наверное, сегодня день стал поворотным в жизни каждого из нас. Утром я получила сообщение , что въезд в Америку закрыт на 30 дней минимум. А это значит, я не смогу увидеть Мо. Потом оказалось, что пока только гражданам Евросоюза, где официально признанная критическая ситуация. Потом отменили Евролигу в баскетболе, вернее игры, но на неизвестно какой срок. Границы закрываются, люди в панике, и единственное, что мы может делать, это мыть руки? Мыть руки, Карл!» — высказалась артистка в соцсети.

Поклонники призвали певицу не паниковать. Они посоветовали ей сохранять спокойствие и соблюдать правила гигиены, чтобы обезопасить себя. Напомним, что Седокова последние месяцы подогревала слухи о четвертой беременности. Она строит отношения с баскетболистом Янисом Тиммой, которому мечтает родить ребенка.