52-летняя Стриженова в эффектном пальто и «золотых» лодочках пришла к Урганту

Екатерина Стриженова много лет ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. Также она играет в театре и снимается в кино. Несмотря на свою занятость, артистка успевает сохранять семейные очаг. Она счастлива в браке с мужем Александром и воспитала дочерей Настю и Сашу. Многие поклонники поражаются тому, как звезда все успевает. При этом она всегда выглядит безупречно и может похвастаться стройной фигурой.

На днях Стриженова стала гостьей передачи «Вечерний Ургант». Она пришла в студию в синем платье и эффектном золотом пальто с узором и меховым воротником. Наряд с объемными рукавами телеведущая дополнила причудливым ободком с перьями, легкими кудрями и макияжем в нюдовых тонах. Завершили образ золотые туфли-лодочки.

Недавно Екатерина отпраздновала 52-летие. Она поведала, как это можно сделать в нынешних условиях, а также рассказала о премьере спектакля «Леди на день» в театре Российской Армии.

Многие поклонники восхитились образом Стриженовой. Некоторые поразились тому, как молодо она выглядит. «Бесподобный образ», «Вам очень к лицу», «Королева», «Красотища», «Наряд феерический»,«Очень красивая и женственная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Екатерина всегда облачается в платья в пол или яркие костюмы для выхода в свет. Несмотря на то, что телеведущая уже стала бабушкой, она старается выглядеть элегантно. С наступлением весны в ее гардеробе стало больше ярких красок. Она подчеркивает фигуру приталенными жакетами и шифоновыми блузками.