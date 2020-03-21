«Я хочу скорее тебя обнять»: Анастасия Стриженова не увиделась с мамой в ее день рождения

Старшая дочь телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Анастасия в Instagram обратилась к своей матери в день ее рождения. Звезде кино и телевидения исполнилось 20 марта 52 года.

«Мама, ты такая неповторимая и безумно любимая. Я хочу скорее тебя обнять. Тебя и папу. Это фото прошлого лета, где ты держишь Петю, а он уже больше тебя, люблю». Анастасия Стриженова

Отметим, что Анастасия Стриженова вместе со своим сыном и мужем бизнесменом и финансистом Петром Грищенко уже много лет живет в Нью-Йорке. Сейчас из-за пандемии коронавируса авиасообщение между странами прервано. Поэтому родные не смогли прибыть на день рождения телеведущей.

Напомним, что на данный момент количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за отметку в двести тысяч человек. В России на данный момент зафиксировано 253 случая. Во всем мире отменены культурные и спортивные мероприятия. Пока никто не может сказать, сколько продлится пандемия.