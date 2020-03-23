«К этому подходят только такие»: Максим Галкин отрастил усы под стать владению

Максим Галкин, как и многие столичные артисты, вынужден в настоящий момент находиться в основном у себя дома — представления и концерты из-за пандемии коронавируса отменяются практически по всей стране.
Однако в имении юмориста сохранять карантин намного проще — здесь есть, где прогуляться и чем заняться в свободное время. Нашлось у Галкина время и на очередную порцию юмора, а также смену имиджа.
Муж Пугачевой отрастил колоритные усы и снял забавные кадры в преображенном виде, пройдясь по двору своего замка в деревне Грязь.
«Погода прекрасная, гуляю. Птички щебечут. Кстати, у нас тут на холме солнышко и как-то не так холодно. Я вот решил обойти владения. К этому подходят только такие усы!» — заявил он в stories Instagram.