Леди в черном: Асмус обновила гардероб шифоновым платьем от российского модельера

Возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова — 31-летняя Кристина Асмус — приняла участие в новой фотосессии. В кадре актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» предстала в монохромном шифоновом платье, отдав предпочтение стилю total black. Примечательно, что в интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева говорила о том, что в сезоне весна-лето 2020 большей популярностью будет пользоваться — total white look. Таким образом, эксперт в сфере моды советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на белую цветовую палитру.

Возлюбленная Гарика Харламова обновила гардероб авторским нарядом Александра Терехова. Отдав предпочтение платью от российского дизайнера. Свой образ актриса дополнила «золотыми» босоножками на шпильке с застежкой на лодыжке. При этом девушка отказалась от драгоценностей и аксессуаров, оставив лишь маленькие серьги-гвоздики.

Напомним, что вместе с мужем Кристина Асмус воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. В недавнем интервью супруга шоумена подметила, что практически каждый день, не считая выходных, их с Гариком дочь возвращается домой после шести часов вечера. Наследница артистки занимается художественной гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном классе. При всем при этом, Кристина утверждает, что у ее дочери есть время на отдых и развлечения. Так, по выходным вместе со звездной мамой она устраивает домашний кинопросмотр с попкорном.