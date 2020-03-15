«В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Любовь Казарновскую обвиняет родной брат»
Лера Кудрявцева

Леди в черном: Асмус обновила гардероб шифоновым платьем от российского модельера

31-летняя актриса отдала предпочтение наряду, автором которого выступил Александр Терехов.

Леди в черном: Асмус обновила гардероб шифоновым платьем от российского модельера
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова — 31-летняя Кристина Асмус — приняла участие в новой фотосессии. В кадре актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» предстала в монохромном шифоновом платье, отдав предпочтение стилю total black. Примечательно, что в интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева говорила о том, что в сезоне весна-лето 2020 большей популярностью будет пользоваться — total white look. Таким образом, эксперт в сфере моды советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на белую цветовую палитру.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус обновила гардероб платьем от российского модельера Александра Терехова (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Возлюбленная Гарика Харламова обновила гардероб авторским нарядом Александра Терехова. Отдав предпочтение платью от российского дизайнера. Свой образ актриса дополнила «золотыми» босоножками на шпильке с застежкой на лодыжке. При этом девушка отказалась от драгоценностей и аксессуаров, оставив лишь маленькие серьги-гвоздики.

Напомним, что вместе с мужем Кристина Асмус воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. В недавнем интервью супруга шоумена подметила, что практически каждый день, не считая выходных, их с Гариком дочь возвращается домой после шести часов вечера. Наследница артистки занимается художественной гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном классе. При всем при этом, Кристина утверждает, что у ее дочери есть время на отдых и развлечения. Так, по выходным вместе со звездной мамой она устраивает домашний кинопросмотр с попкорном.

Тэги

Гарик Харламовестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКристина Асмусмода и стильНовости google
Loading...