Высокая мода: Белла Хадид в латексном топе-бандо снялась для глянца

Белла Хадид несколько лет назад ворвалась в модную индустрию. Американская модель палестинского происхождения стала любимицей дизайнеров. Теперь она покоряет мировые подиумы и украшает самые знаменитые глянцевые издания. 23-летняя звезда является постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

А на днях Хадид снялась для корейского Vogue. Она приняла участие в необычной фешн-фотосессии. На обложке глянца девушка предстала в лаконичном комбинезон с вырезами на животе в форме лепестков. Брюки клеш, белые остроносые лодочки и массивная цепочка дополнили образ. Волосы модель были идеально гладкими, а на лицо нанесен темный макияж. Белла встала в статическую позу, добавив графичности снимку.

Также на фотосессии не обошлось без дерзких и откровенных кадров. Модель позировала в латексном топе-бандо, показав хрупкую фигуру. Юбка с завышенной талией и пайетками, а также с соблазнительным разрезом уравновесила образ. Добавили пикантности латексные длинные перчатки. Поклонники восхитились снимками в стиле высокой моды. Они одарили Беллу множеством комплиментов.

Сама модель призналась, что для нее странно делиться новой работой в тот момент, когда в мире творится настоящий хаос. Однако ее поддержал дизайнер Марк Джейкобс, который отметил, что сейчас как раз самое подходящее время, чтобы делиться красотой.

«Приятно видеть работу, моду, искусство, чтобы отвлечься от происходящего. Пожалуйста, продолжайте показывать красоту и мир, который мы все знаем, ценим и любим», — написал он. Напомним, что после Недели моды в Милане Хадид находится в самоизоляции.