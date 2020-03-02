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Белла Хадид появилась на показе Balenciaga в туфлях-копытах

Неординарной обувью модель завершила джинсовый look.

Белла Хадид появилась на показе Balenciaga в туфлях-копытах
Белла Хадид. Фото: Global look press.

Белла Хадид не смогла пройти мимо показа Balenciaga в Париже. В столице моды демонстрировали осенне-зимнюю коллекцию бренда.

Топ-модель выбрала для выхода в свет трендовый джинсовый комплект, состоящий из свободного пальто, рубахи и брюк с крупными карманами. Расстегнув на одежде пуговицы, звезда подчеркнула свой безупречный пресс.

Однако несмотря на явную актуальность образа, внимание публики больше было приковано к обуви Беллы. Дизайнер туфель настолько гиперболизировал их мысы, что слегка вогнул их вовнутрь, тем самым (вольно или невольно) навеяв ассоциацию с копытами. Этот легкий демонический акцент модель не стала больше ничем поддерживать. Вполне разумно решив, что этого достаточно.

Белла Хадид. Фото
Белла Хадид. Скриншот блога https://www.instagram.com/bellahadidteam/

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