Айлиш отпраздновала триумф на «Грэмми» золотым кулоном с черными бриллиантами

18-летняя певица Билли Айлиш была несколько шокирована, когда в начале 2020 года на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» ее наградили сразу пятью статуэтками. Девушка и ее старший брат-музыкант Финнеас надеялись получить только одну (за лучший альбом), но стали безоговорочными триумфаторами вечера.

Но несмотря на этот шок, после премии молодая артистка достойно вознаградила сама себя за старания. Издание TMZ сообщает, что Билли заказала для себя кулон из 14-каратного золота с черными бриллиантами в форме «5X», означает пять побед на музыкальной премии. Ювелирное украшение изготовил бренд Koosh Jewelers. Его можно увидеть на шее девушки на ее свежей фотографии в Instagram.

Западные журналисты шутят, что Айлиш настолько молода и талантлива, что, если будет вознаграждать себя ювелирными изысками за каждое достижение, то скоро у нее накопится очень много золота.

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Напомним, жюри «Грэмми» отметило ее в номинациях «Песня года», «Альбом года», «Запись года», «Лучший новый исполнитель» и «Лучший вокальный поп-альбом».