НОВОСТИ

Абсолютный триумфатор – Билли Айлиш: названы победители «Грэмми»

18-летней звезде все-таки удалось обойти 31-летнюю Лиззо.

Абсолютный триумфатор – Билли Айлиш: названы победители «Грэмми»
«Грэмми-2020». Кадр трансляции Первого канала

18-летняя Билли Айлиш стала абсолютным триумфатором американской музыкальной премии «Грэмми-2020». Исполнительница получила пять статуэток, большинство из которых считаются главными на церемонии.

В ее копилке оказались звания «Лучший новый артист», «Лучшая песня года» (Bad Guy), «Лучшая запись года» (опять за Bad Guy), «Альбом года» и «Лучший поп-альбом» (в обеих номинациях When We All Fall Asleep, Where Do We Go?).

31-летняя певица Лиззо (Lizzo) хоть и обходила Билли Айлиш в списке претендентов на номинации (восемь пунктов против семи), не смогла обойти более юную соперницу в финале конкурса, получив три статуэтки «Грэмми». Ей достались звания «Лучшее вокальное поп-исполнение» (Truth Hurts), «Лучший городской или современный альбом» (Cuz I Love You), и «Лучшее традиционное R&B-выступление».

Лиззо вышла на сцену в облегающем комбинезоне со своей знаменитой флейтой, у которой есть свой аккаунт в Instagram. Эпатажную звезду сопровождал бодипозитивный балет. Полные девушки в летящих пачках парили по сцене, ничуть не стесняясь своих форм.

«Грэмми-2020». Кадр трансляции Первого канала. Фото
«Грэмми-2020». Кадр трансляции Первого канала

Кроме Лиззо, публику также удивил рэпер Tyler, который прикрепил к своим волосам держатель для бумаги. Его мама добавила картине соли. Стоя на сцене, она не переставая рыдала от счастья. Рэперу стоило огромного труда, чтобы ее успокоить.

С двумя статуэтками «Грэмми» ушел с церемонии Гари Кларк — младший. Его награды: «Лучшее рок-выступление» (Jerome) и «Лучшая рок-композиция» (This Land).

«Лучшее музыкальное видео» получил Билли Рэй Сайрус и его клип Old Town Road. «Лучший рок-альбом» оказался у Cage The Elephant (Social Cues), «Лучший альтернативный альбом» у Vampire Weekend (Father of the Bride).

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Грэмми"LizzoБилли АйлишГрэммипремия «Грэмми»
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Абсолютный триумфатор – Билли Айлиш: названы победители «Грэмми»
Интересно?
Поделись с друзьями: