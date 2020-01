Абсолютный триумфатор – Билли Айлиш: названы победители «Грэмми»

18-летняя Билли Айлиш стала абсолютным триумфатором американской музыкальной премии «Грэмми-2020». Исполнительница получила пять статуэток, большинство из которых считаются главными на церемонии.

В ее копилке оказались звания «Лучший новый артист», «Лучшая песня года» (Bad Guy), «Лучшая запись года» (опять за Bad Guy), «Альбом года» и «Лучший поп-альбом» (в обеих номинациях When We All Fall Asleep, Where Do We Go?).

31-летняя певица Лиззо (Lizzo) хоть и обходила Билли Айлиш в списке претендентов на номинации (восемь пунктов против семи), не смогла обойти более юную соперницу в финале конкурса, получив три статуэтки «Грэмми». Ей достались звания «Лучшее вокальное поп-исполнение» (Truth Hurts), «Лучший городской или современный альбом» (Cuz I Love You), и «Лучшее традиционное R&B-выступление».

Лиззо вышла на сцену в облегающем комбинезоне со своей знаменитой флейтой, у которой есть свой аккаунт в Instagram. Эпатажную звезду сопровождал бодипозитивный балет. Полные девушки в летящих пачках парили по сцене, ничуть не стесняясь своих форм.

Кроме Лиззо, публику также удивил рэпер Tyler, который прикрепил к своим волосам держатель для бумаги. Его мама добавила картине соли. Стоя на сцене, она не переставая рыдала от счастья. Рэперу стоило огромного труда, чтобы ее успокоить.

С двумя статуэтками «Грэмми» ушел с церемонии Гари Кларк — младший. Его награды: «Лучшее рок-выступление» (Jerome) и «Лучшая рок-композиция» (This Land).

«Лучшее музыкальное видео» получил Билли Рэй Сайрус и его клип Old Town Road. «Лучший рок-альбом» оказался у Cage The Elephant (Social Cues), «Лучший альтернативный альбом» у Vampire Weekend (Father of the Bride).