«Далека от султанши»: стилист осталась недовольна платьем Узерли с полупрозрачным корсетом

36-летняя Мерьем Узерли не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий — Берлинский международный кинофестиваль, который проходил в Германии с 20 февраля по 1 марта. На личной страничке в Instagram актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поделилась отчетными кадрами, с ковровой дорожки. Так, в один из дней партнерша Халита Эргенча позировала в мини-платье с трендовыми объемными рукавами-фонариками и полупрозрачным корсетом.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави дала свою оценку вечернему наряду Мерьем Узерли. При этом стилист не стала скрывать, что ее разочаровал тот образ, который для себя выбрала актриса. Помимо того, что знаменитость явно прогадала с платьем, она также упустила из виду отсутствие укладки.

По словам Бестави, скорее всего при выборе образа Мерьем решила вспомнить времена, когда она снималась в сериале «Великолепный век». Так как в ее наряде прослеживается восточная нотка. Однако в отличие от своей героини Хюррем (наложница султана Сулеймана. — Прим. ред), которая всегда выглядела весьма элегантно, Узерли допустила модную ошибку, заверила стилист.

«По моему мнению, это просто ужасно! В таком виде появляться на публике — это моветон (дурной вкус. — Прим. ред.). По общему образу можно было бы сказать, что Мерьем решила вспомнить времена, когда она играла Хюррем. Во всем наряде присутствует восточная нотка, но при этом героиня Узерли в «Великолепном веке» отличалась ухоженностью, она всегда выглядела эффектно. Так что и придраться было просто не к чему», — сетовала Бестави.

«Для меня загадка, почему сейчас на одном из фестивалей актриса появилась в подобном образе. Как медийное лицо, партнерша Халита Эргенча должна была понимать, что она расстроит своих поклонников таким выбором вечернего комплекта. Отсутствие укладки, невыразительный макияж. Она явно далека от султанши. Того образа, к которому привыкли почитатели Узерли. Не буду скрывать, что и сама расстроилась, увидев этот наряд», — экспертно резюмировала стилист.

По словам Елены, она искренне полагает, что публичные люди не имеют права проявлять такое неуважение к поклонникам, которые во многом берут пример со своего кумира.

«Это не домашняя вечеринка, не встреча с подругами — это большое мероприятие, на котором такие наряды, и такие образы смотрятся неуместно. Лучше бы Мерьем вообще пропустила фотосъемку, чем позировала в таком виде», — добавила эксперт по имиджу и стилю.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является стилистом-имиджмейкером. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении, и сотрудничала с глянцевым журналом Fashion zona.