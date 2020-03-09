Покорила подиум: дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова выступила в показе Юдашкина

Младшая дочь Татьяны Навки 5-летняя Надя Пескова продолжает покорять новые горизонты. Накануне она открыла модный показ Валентина Юдашкина на сцене Кремлевского Дворца, на котором знаменитый кутюрье представил свою новую коллекцию. Звездная мама поделилась видео с дефиле своей дочери в Instagram и порадовалась за малышку:

«Спасибо, Валентин Юдашкин! Потрясающая коллекция, на которой вчера и моя маленькая звездочка Надюша впервые блистала на сцене Государственного Кремлёвского Дворца!!!» — сообщила под видео Навка.

Поклонники фигуристки отметили, что девочка держится невероятно уверенно на сцене.

«Молодчина наша Надюша, осваивает профессию модели и на сцене держится уверенно и ничего не боится», «прелесть Надюша!», «Принцесса маленькая!», «Настоящая модель» — пестрят похвалой комментарии под публикацией.

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Это не первый дебют на публике маленькой Нади Песковой. Этой зимой девочка выступила на льду в сказке «Спящая красавица: Легенда двух королевств» вместе с 17-летней Алиной Загитовой. Поклонники выражают надежду, что наследница олимпийской чемпионки пойдет по ее стопам, хотя сама Навка еще не определилась с будущим дочери.