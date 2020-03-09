«Будьте любимы»: Федорова поздравила читательниц Teleprogramma.pro с 8 марта

Оксана Федорова поздравила читательниц сайта Teleprogramma.pro с Международным женским днем. 42-летняя модель пожелала женщинам крепкого здоровья, взаимной любви, счастья и процветания. Напомним, что сама знаменитость вместе с мужем Андреем Бородиным воспитывает двоих детей: в марте первенцу пары — Федору — исполнилось восемь лет. В семье также подрастает шестилетняя Елизавета.

В одном из интервью Оксана призналась, что все уикенды она проводит исключительно с близкими. А возвращаясь вечерами с работы, она старается ставить телефон на беззвучный режим для того, чтобы не отвлекаться на звонки.