«Будьте любимы»: Федорова поздравила читательниц Teleprogramma.pro с 8 марта

Оксана Федорова поздравила читательниц сайта Teleprogramma.pro с Международным женским днем. 42-летняя модель пожелала женщинам крепкого здоровья, взаимной любви, счастья и процветания. Напомним, что сама знаменитость вместе с мужем Андреем Бородиным воспитывает двоих детей: в марте первенцу пары — Федору — исполнилось восемь лет. В семье также подрастает шестилетняя Елизавета.
В одном из интервью Оксана призналась, что все уикенды она проводит исключительно с близкими. А возвращаясь вечерами с работы, она старается ставить телефон на беззвучный режим для того, чтобы не отвлекаться на звонки.
«Дорогие девочки, девушки, женщины, мамы — прекрасные и любимые! Поздравляю всех с праздником, с женским днем — 8 марта. Будьте счастливы, любимы, здоровы и пусть все ваши мечты исполнятся!! А цветы вам будут дарить каждый день», — обратилась к читательницам Teleprogramma.pro Оксана Федорова.