Оксана Федорова в блестящем платье с запахом предстала на выставке в Музее моды

Оксана Федорова регулярно появляется на публике. Победительница конкурса «Мисс Вселенная» ведет разные концерты. Недавно она побывала в Сочи, где не только выступила с артистами, но и прогулялась по городу.

42-летняя знаменитость продемонстрировала несколько образов. Благодаря стройной фигуре женщина смогла блеснуть, как в вечернем платье телесного цвета, так и в спортивном костюме с пуховой жилеткой. Светская львица любит выглядеть женственно, поэтому она уже приготовила наряд для 8 марта.

А накануне Федорова посетила выставку в Музее моды. На новом фото она позировала в длинном платье с запахом черного цвета. За счет страз и пайеток наряд сверкал на свету. К нему телеведущая добавила туфли-лодочки цвета фуксия, а также ожерелье и массивные серьги. Волосы Оксана уложила в голливудскую волну и сделала яркий макияж. В кадре она позировала с преподавателем и оперной певицей Екатериной Василенко.

Поклонники восхитились нарядом звезды. Многие отметили, что Федорова одна из немногих, кто в 42 года прекрасно смотрится в сверкающем платье. Оценила образ телеведущей для портала Teleprogramma.pro и стилист Марина Корабель.

«Оксана, бесспорно, очень яркая и красивая девушка с прекрасной фигурой. Однако с нарядом она перестаралась, это тот случай когда все и сразу. Вот например платье само по себе самодостаточное и праздничное и стоит отметить, что подходит Оксане. А вот аксессуары я бы порекомендовала заменить или совсем исключить. Например, серьги очень нарядные сменить на деликатные небольшие камушки в стиле минимализм, ожерелье с шеи убрать. Классические лодочки могут быть и даже с декором, как в данном случае, следует только заменить такой яркий цвет на серебристый или черный, чтобы все таки акцентом было платье. В прическе мне нравится боковой пробор и волна, только было бы лучше ее расчесать, чтобы была текстура и объем и собрать в низкий пучок. А вот по макияжу все прекрасно: качественно проработана и не перегружена кожа, подчеркнуты глаза, а губы при этом в естественной бежевой гамме с деликатным блеском», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, в которой проработала 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт-Петербурге, который и по сей день успешно работает. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression.