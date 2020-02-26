Оксана Федорова в спортивном костюме и жилетке лимонного цвета отметилась в Сочи

Оксана Федорова в свои 42 года может дать фору более молодым девушкам. Она следит за своим внешним видом и подбирает женственные образы. Несколько дней назад телеведущая приехала в Сочи. Она выступила на сцене с Дмитрием Галихиным и Григорием Мигуновым. Артистка блистала в вечернем платье в пол телесного цвета. Поклонники были сразу ее красотой и стильным образом. А накануне перед возращением домой она успела сделать небольшую фотосессию.

Сначала на снимках Оксана предстала в уютном спортивном костюме бежевого цвета. Хуги свободного кроя спрятало фигуру девушки и зрительно сделало ее еще стройнее. Она сочетала наряд с кроссовками и пуховой жилеткой лимонного цвета. Телеведущая позировала в общественном месте с распущенными волосами. Поклонники восхитились ее повседневным аутфотом. «Цыпленочек», «Желтый вам очень идет!», «Какая необычная жилетка», «Сама женственность», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Оксана отдала предпочтение жизнерадостным цветам — желтому и бежевому. В сочетании они смотрятся очень нежно и в то же время ярко, подчеркивают глубину колорита Оксаны и создают невероятно хорошее настроение и впечатление», — высказалась эксперт.

К слову, позже в аэропорту Федорова появилась в том же костюме, но вместо жилетки она облачилась в черный бомбер с пайетками. Звезда также надела солнцезащитные очки, чтобы ее не узнали, а в руках держала сумку с принтом. «Эх путь дорожка … Юля Дей, твой бомбер просто бомба», — заявила артистка.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.