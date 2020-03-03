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Леди в мини: Лопырева выбрала монохромный образ, а Нюша — нюдовый цвет

Обе девушки прилетели в Дубай.

Леди в мини: Лопырева выбрала монохромный образ, а Нюша — нюдовый цвет
Виктория Лопырева и Нюша (Фото: Globallookpress.com)

Супруга бизнесмена Игоря Булатова прилетела в Дубай. На этом же курорте находится и 29-летняя избранница Игоря Сивова. Девушки не только встретились в рамках одного из мероприятий, но и позировали для общего снимка. Перед объективом фотокамеры Виктория предстала в облегающем мини-платье, накинув поверх своего наряда жакет.

Таким образом, модель отдала предпочтение стилю total black. Образ 36-летней Лопыревой дополнили кожаные двухцветные ботильоны. В отличие от супруги Булатова, Нюша сделала ставку на нюдовую палитру. Певица примерила персиковый мини-комбинезон с воланами. Поп-исполнительница позировала с открытыми плечами, в босоножках на устойчивом высоком каблуке.

Модель Виктория Лопырева и Нюша
Виктория Лопырева примерила монохромный образ, а Нюша отдала предпочтение нюдовой палитре. Фото: Instagram.com/lopyrevavika

Напомним, что вместе с Игорем Сивовым певица воспитывает дочку Симбу, в ноябре крохе исполнился год. В семье Лопыревой подрастает первенец — сын Марк Лео. В одном из интервью Виктория подтвердила информацию о том, что она оформила отношения с отцом своего ребенка. Новоиспеченные супруги расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний.

К слову, нынешняя избранница театрального режиссера Константина Богомолова усомнилась в искренности чувств Лопыревой. Так, Ксения Собчак предположила, что модель снова окажется на ярмарке невест, узнав, что у ее второй половинки нет денег. В ответ Виктория подчеркнула, что не уважает телеведущую как человека.

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