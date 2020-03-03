«Неземная красота»: Елена Летучая в Швейцарии поддержала тренд на дубленки

Ведущая прилетела в Европу на отдых.

Телеведущая Елена Летучая отправилась отдыхать в Швейцарию. Здесь на фоне чудесных заснеженных гор, чистейшего озера и зеленой травы она сфотографировалась для своих поклонников, продемонстрировав снимок в личном блоге.

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Многие фолловеры звезды не оставили без внимания ее цветущий внешний вид и модный образ.

Для прогулки Елена выбрала очень актуальную дубленку с двубортным воротником. Верхнюю одежду украшали белая аппликация в виде крупных белых цветов и меховая бахрома, которая придавала наряду любимицы публики приятный этнический привкус. Среди гор дубленка Летучей выглядела весьма аутентично.

«Неземная красота, вы с небес спустились», «Вы всегда прекрасны», «Пальто восхитительное», — прокомментировали подписчики образ звезды.

Напомним, не так давно о возвращении тренда на дубленки рассказывал известный стилист и ведущий телеканала СТС Александр Рогов. В настоящий момент особенно актуальны модели в стиле 70-х.