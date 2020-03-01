66-летняя Ирина Понаровская появилась на телевидении с новой прической

Певица еще больше укоротила волосы на висках.

Программу «Сегодня вечером» на Первом канале посетила Ирина Понаровская. Королева советской эстрады надолго пропадала с экранов ТВ, а появившись, поразила многих.

Удивительно, но в свои 66 лет она стала выглядеть только эффектнее. Звезда уже давно остригла волосы, но в студии она предстала с еще более короткой стрижкой, практически сбрив виски. Забавно, но с такой прической Ирина стала напоминать свою собаку Патрика. По крайней мере, так решили подписчики Понаровской в Instagram.

«Ирина, как Вы похожи с питомцем», — к примеру, написала одна из подписчиц.

За время эфира артистка успела сменить два наряда. Вначале она предстала в белом жакете, украшенном двумя брошами, черных брюках-дудочках и трендовом полосатом топе «а-ля тельняшка».

Затем, во время исполнения своего хита «Рябиновые бусы» певица примерила длинное красное платье, украсив шею бусами такого же цвета. Судя по всему, Ирина постаралась выглядеть аутентично композиции.

Напомним, ранее мы писали о непростом диалоге Понаровской и папы Юлии Началовой. Композитор вспомнил, как певица работала с его дочерью, помогая в становлении ее карьеры. Виктор и Ирина с трудом сдерживали слезы.