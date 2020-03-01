«В небо откроешь дверь»: папа Юлии Началовой еле сдержал слезы, вспоминая дочь

Композитор Виктор Началов в программе «Сегодня вечером», посвященной Ирине Понаровской, вспомнил, как певица сотрудничала с его дочерью Юлией.

больше по теме Юлия Началова незадолго до смерти помогла годовалому ребенку Исполнительница выделила малышу свои средства на лечение, хотя сама в то время не очень хорошо зарабатывала.

Как выразился ведущий передачи Максим Галкин, звезда советской сцены выступила в свое время в роли «эстрадной мамки» для Юлии. Она увидела Началову в 1991 году еще девочкой в программе «Утренняя звезда», где сидела в жюри.

«Ирина, как она умеет, вышла в круг и сказала: «Ты будешь певицей! Хорошая девочка! Мы с тобой еще споем». У них получился шикарный дуэт. Так мы начали общаться, писать альбом. Полные залы! Ирина шикарно представляла Юлию, я считаю, что она вложила в нее очень много. Отношения такие родные….» — вспомнил Виктор Началов.

Одна из песен, которую певицы исполнили дуэтом, называлась «В небо откроешь дверь». Папа Юлии увидел в этом предзнаменование.

«В небо откроешь дверь… Никто раньше не придавал этому значения… После трагедии слушаешь, аж мурашки. Ладно, о грустном не будем…» — сказал с комком в горле композитор.

Было очевидно, что композитор с трудом сдерживает слезы, так же, как и Ирина Понаровская, которая во время его речи схватилась за голову.

Напомним, 16 марта будет годовщина смерти Юлии Началовой. На момент кончины ей было всего 38 лет.