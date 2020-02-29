Редкие кадры: Оксана Акиньшина предстала на коровой дорожке с дочкой и сыном

Оксана Акиньшина редко говорит о семейной жизни. Около года назад она пережила кризис с отношениях с мужем кинопродюсером Арчилом Геловани. Актриса намеревалась с ним развестись, но потом передумала. Несколько раз влюбленные вместе отдохнули за границей и их разногласия исчезли. А вот с детьми ей помогают нянчиться няни. Старший наследник артистки Филипп учится в Европе, а семилетний Константин и трехлетняя Эмми находятся под ее материнским крылом.

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Обычно Акиньшина не публикует семейные фото и появляется на публике в одиночестве. Но накануне она появилась на премьерном показе диснеевского мультфильма «Вперед». На ковровой дорожке актриса предстала со своими наследниками. Сама Оксана позировала в джинсах и джемпере кремового цвета. Она оставила волосы распущенными и сделала едва заметный макияж, подчеркивающий ее природную красоту.

Сын не отходил от матери. Константин надел брюк песочного цвета и черный джемпер. Малышку Эмми артистка держала на руках. Девочка в бело-голубом платье смущалась внимания папарацци. «Спасибо прекрасный мультфильм», — написала Акиньшина в соцсети.

Поклонники были очарованы редкими кадрами. Они поразились тому, как подросли дети звезды. «Хорошенькая такая!», «Ну зайки, ну вообще», «Какая же ты клевая. Дети твои просто шикарные», «Малыши на вас похожи!», «Судя по фото, маме больше всех понравилось», «Красивая семья», — прокомментировали пост подписчики.