ЗВЕЗДЫ

Акиньшина в роскошном платье-бюстье затмила гостей гламурной премии

Актриса поговорила с корреспондентом Teleprogramma.pro и рассказала о том, что считает своим главным достижением.

Акиньшина в роскошном платье-бюстье затмила гостей гламурной премии
Оксана Акиньшина. Фото: Лика Брагина

На церемонию вручения премии «Больше, чем звезды» журнала «ОК!» 14 ноября звездные гости прибывали один за другим. Настоящий ажиотаж вызвало появление Оксаны Акиньшиной, которая явилась в длинном красном платье и выглядела блистательно. 

«Здоровый образ жизни», — объяснила актриса. При этом она призналась, что не является поклонницей фитнеса. «Я холодна к спорту. Может, только минимальный набор упражнений. Прямо дома», — рассказала она и добавила, что иногда занимается теннисом. 

А вот на семью актриса, по ее признанию, часто находит время. «Мы живем за городом. В этом смысле у нас нет проблем. Вы выбираемся в город, чтобы посетить с семьей и детьми какие-нибудь интересные места», — призналась артистка. 

Оксана Акиньшина в окружении звезд
Оксана Акиньшина в окружении звездных коллег. Фото: Лика Брагина

Отвечая на вопрос Teleprogramma.pro об итогах года, Оксана призналась, что для нее «людьми года» являются ее дочь и сын. Она рассказала, что у детей постоянно появляются новые увлечения. «У них такие сложные, строгие характеры, что с ними не забалуешь», — призналась актриса. Она добавила, что считает себя строгой мамой. И ее дети, по словам Акиньшиной, характерами похожи на нее. «Они твердые, они жесткие. И в то же время нежные, импульсивные», — объяснила Оксана. Она добавила, что у нее существуют некоторые запреты в отношении детей: «Хамить нельзя. Они взрослые для своих лет. И такое поведение нехарактерно для таких маленьких детей. Они достаточно эмоционально взрослее, поэтому хамство не допускается». 

Что касается личных успехов, Оксана назвала свое главное достижение года: «состояние счастья внутри себя». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«БольшеАктрисажурнал «ОК!»Оксана Акиньшиначем звезды»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Акиньшина в роскошном платье-бюстье затмила гостей гламурной премии
Интересно?
Поделись с друзьями: