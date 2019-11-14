Акиньшина в роскошном платье-бюстье затмила гостей гламурной премии

Актриса поговорила с корреспондентом Teleprogramma.pro и рассказала о том, что считает своим главным достижением.

На церемонию вручения премии «Больше, чем звезды» журнала «ОК!» 14 ноября звездные гости прибывали один за другим. Настоящий ажиотаж вызвало появление Оксаны Акиньшиной, которая явилась в длинном красном платье и выглядела блистательно.

«Здоровый образ жизни», — объяснила актриса. При этом она призналась, что не является поклонницей фитнеса. «Я холодна к спорту. Может, только минимальный набор упражнений. Прямо дома», — рассказала она и добавила, что иногда занимается теннисом.

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А вот на семью актриса, по ее признанию, часто находит время. «Мы живем за городом. В этом смысле у нас нет проблем. Вы выбираемся в город, чтобы посетить с семьей и детьми какие-нибудь интересные места», — призналась артистка.

Отвечая на вопрос Teleprogramma.pro об итогах года, Оксана призналась, что для нее «людьми года» являются ее дочь и сын. Она рассказала, что у детей постоянно появляются новые увлечения. «У них такие сложные, строгие характеры, что с ними не забалуешь», — призналась актриса. Она добавила, что считает себя строгой мамой. И ее дети, по словам Акиньшиной, характерами похожи на нее. «Они твердые, они жесткие. И в то же время нежные, импульсивные», — объяснила Оксана. Она добавила, что у нее существуют некоторые запреты в отношении детей: «Хамить нельзя. Они взрослые для своих лет. И такое поведение нехарактерно для таких маленьких детей. Они достаточно эмоционально взрослее, поэтому хамство не допускается».

Что касается личных успехов, Оксана назвала свое главное достижение года: «состояние счастья внутри себя».