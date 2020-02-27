«Смотрится остро»: Лобода примерила суперактуальный жакет с увеличенными плечами

Певица Светлана Лобода в настоящее время находится во Франции. Звезда наблюдает за подиумной жизнью парижской Недели моды. И старается соответствовать обстановке.
Накануне она засветилась в компании с дизайнером Бичоллой Тетрадзе в роскошной белой шубке, блестящем черном жакете и брюках-дудочках.
И вот новый парижский стиль от Лободы. На сей раз звезда предстала в брючном комплекте актуального синего цвета, выбрав трендовый жакет с увеличенными плечами. И именно такие модели превалировали на подиумах как парижской, так и миланской недели моды будущего сезона.
«Роскошная Светлана Лобода способна создать вау-эффект на любом мероприятии. Не изменила себе певица и в этот раз, выбрав очень эффектный образ: расшитый пайетками жакет с атласными лацканами и зауженные книзу брюки. Совершенно органичный look. Дополнен такими правильными аксессуарами, как очки и сумка в тон обуви. Смотрится невероятно остро, бесподобно и восхитительно», — прокомментировала стиль звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.
Наша справка
Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист с опытом работы в фэшн-индустрии более 10 лет, является персональным стилистом и шоппером, преподает в учебном центре «Бьюти Поинт».