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«Смотрится остро»: Лобода примерила суперактуальный жакет с увеличенными плечами

Имидж-стилист Ольга Трофимова высоко оценила стиль певицы.

«Смотрится остро»: Лобода примерила суперактуальный жакет с увеличенными плечами
Светлана Лобода. Фото: Global look press.

Певица Светлана Лобода в настоящее время находится во Франции. Звезда наблюдает за подиумной жизнью парижской Недели моды. И старается соответствовать обстановке.

Накануне она засветилась в компании с дизайнером Бичоллой Тетрадзе в роскошной белой шубке, блестящем черном жакете и брюках-дудочках.

И вот новый парижский стиль от Лободы. На сей раз звезда предстала в брючном комплекте актуального синего цвета, выбрав трендовый жакет с увеличенными плечами. И именно такие модели превалировали на подиумах как парижской, так и миланской недели моды будущего сезона.

«Роскошная Светлана Лобода способна создать вау-эффект на любом мероприятии. Не изменила себе певица и в этот раз, выбрав очень эффектный образ: расшитый пайетками жакет с атласными лацканами и зауженные книзу брюки. Совершенно органичный look. Дополнен такими правильными аксессуарами, как очки и сумка в тон обуви. Смотрится невероятно остро, бесподобно и восхитительно», — прокомментировала стиль звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

Наша справка

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист с опытом работы в фэшн-индустрии более 10 лет, является персональным стилистом и шоппером, преподает в учебном центре «Бьюти Поинт».

Ольга Трофимова. Фото
Ольга Трофимова. Фото: из личного архива

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