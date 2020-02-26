Лобода блеснула в Париже в песцовой шубке и лакированных туфлях

24 февраля в Париже стартовала Неделя моды, российские селебрити поспешили оказаться в центре событий мировой фэшн-индустрии. В их числе засветилась Светлана Лобода, компанию которой составил грузинский модельер Бичолла Тетрадзе.

Певица уже по старой доброй традиции предстала практически во всем черном. Светлана выбрала легкий топ и блестящий жакет, подобрав к нему лакированные туфли-лодочки с ремешком на щиколотке. Брюки-дудочки звезда предпочла темно-синие, практически черные. Они прекрасно подчеркивали стройность ее длинных ног.

В руках Лобода держала маленькую трендовую сумку-портфель. Ранее мы писали, что такие модели станут мегаактуальными этой весной и летом.

Ярким акцентом образа любимицы публики стала ее белая шубка из песца, которая подчеркнула буржуазность выбранного стиля. В качестве вишенки на торте певица выбрала игривые солнцезащитные очки в виде сердечек.