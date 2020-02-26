«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

Лобода блеснула в Париже в песцовой шубке и лакированных туфлях

Компанию звезде составил грузинский модельер Бичолла Тетрадзе.

Лобода блеснула в Париже в песцовой шубке и лакированных туфлях
Светлана Лобода. Фото: Global look press.

24 февраля в Париже стартовала Неделя моды, российские селебрити поспешили оказаться в центре событий мировой фэшн-индустрии. В их числе засветилась Светлана Лобода, компанию которой составил грузинский модельер Бичолла Тетрадзе.

Певица уже по старой доброй традиции предстала практически во всем черном. Светлана выбрала легкий топ и блестящий жакет, подобрав к нему лакированные туфли-лодочки с ремешком на щиколотке. Брюки-дудочки звезда предпочла темно-синие, практически черные. Они прекрасно подчеркивали стройность ее длинных ног.

В руках Лобода держала маленькую трендовую сумку-портфель. Ранее мы писали, что такие модели станут мегаактуальными этой весной и летом.

Ярким акцентом образа любимицы публики стала ее белая шубка из песца, которая подчеркнула буржуазность выбранного стиля. В качестве вишенки на торте певица выбрала игривые солнцезащитные очки в виде сердечек.

Тэги

Звездный стильЛободаЛобода последние новостимода и стильСветлана Лободатренды 2020шуба
Loading...