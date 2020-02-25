В лучших традициях: Алсу, Глюкоза и другие звезды примут участие в шоу Валентина Юдашкина

Ежегодно Валентин Юдашкин организовывает шоу, чтобы презентовать новую коллекцию одежды своего модного Дома. Не так давно модельер создал Академию Дома моды Юдашкина. Теперь желающие смогут пройти курсы, которые будут проводиться реальными членами команды Дома моды Юдашкина, а также специалистами, формирующие модные тенденции. Пока идет набор учеников, Валентин создал новую коллекцию одежды, которую представит в Международный женский день.

8 марта состоится праздничное шоу, на котором модельер представит новую коллекцию haute couture. На ее создание маэстро вдохновили голландская и бельгийская живопись. Изделия, которые будут представлены на подиуме, создавались из натуральных тканей. Среди них: органза, панбархат, а также парча, шелк с выделкой. В коллекции можно увидеть многослойные тюли, шифоны, вуалевые шелка. Все наряды природных оттенков: от кроваво-красного, до оливкового и бронзы.

Юдашкин вновь порадует архитектурными формами, а также множеством аппликаций и вышивки ручной работы. Новая коллекция будет представлена в лучших традициях от кутюр, с многообразием форм, тканей и материалов. Звезды российской эстрады в сценических нарядах от модельера предстанут на главной площадке страны.

В показе примут участие: Николай Басков, Филипп Киркоров, Алсу, Глюкоза, Зара, Нюша и другие звезды. Напомним, что праздничное шоу состоится 8 марта в Государственном Кремлевском дворце. Народный художник России представит коллекцию haute couture весна-лето 2020.