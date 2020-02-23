«С праздником!»: Валентин Юдашкин поделился архивным снимком из армии

Трудно представить, но известный российский кутюрье Валентин Юдашкин, как и многие другие мужчины, служил в армии. Своей архивной фотографией он решил поздравить всех причастных к Дню защитника Отечества.

«С праздником!» — коротко подписал снимок дизайнер.

Отметим, что несколько лет назад разразился скандал из-за публичного высказывания Владимира Жириновского, усомнившегося в том, что Валентин Абрамович проходил срочную службу. После этого пресс-служба его модного дома сообщила общественности, что Юдашкин действительно служил в воинской части №7355 с 1982 по 1984 год.

Кстати, другой представитель российской фэшн-индустрии, которого сложно представить в числе армейцев, Сергей Зверев тоже вполне обоснованно отмечает 23 февраля. Стилист служил в элитных войсках ПВО. В армию пошел осознанно и с охотой, даже не пытаясь «откосить».