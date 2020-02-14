«Хочется смотреть»: Ефремов и Ивакова блистали на светском вечере

Имидж-стилист Ольга Трофимова считает, что они прекрасно дополнили друг друга.

Мария Ивакова и Никита Ефремов появились на одной из вечеринок, организованных специально для российских селебрити. Молодые люди все мероприятие трогательно держались рядом, не скрывая теплые чувства друг к другу.

Напомним, впервые мир узнал о том, что они пара почти год назад, когда весной 2019-го они неожиданно предстали на свадьбе Влада Топалова и Регины Тодоренко. В настоящее время звезды живут вместе и уже познакомились с родителями друг друга.

Впрочем, внимание публики привлекли не только нежные отношения Иваковой с Ефремовым. И Никита, и Мария очаровали гостей вечеринки своими образами. Заметила их и имиджист-стилист Ольга Трофимова.

«Красивая пара, на которую хочется смотреть и любоваться. Все очень гармонично в их образах, они сумели дополнить друг друга. Он – в черном классическом смокинге. Она – в красивом платье в бисере одного тона с туфлями. Мне нравится, как Мария дополнила образ выразительной красной помадой и ярким клатчем», — высказалась эксперт в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – имидж-стилист, шопер, персональный стилист, преподаватель учебного центра, выпускающего специалистов для индустрии красоты. Опыт работы имидж-стилистом – более десяти лет.