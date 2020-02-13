«Нет даже люстры!»: Ивакова и Ефремов стали жить вместе в съемной квартире

Телеведущая Мария Ивакова и актер Никита Ефремов признались, что теперь они живут вместе. Правда, быт молодой пары еще предстоит обустраивать.

«Вот у нас жизнь! Арендованное жилье. Нет даже люстры!» — посетовала телеведущая в личном блоге.

Тем не менее пара откровенно счастлива. В последнее время они все чаще появляются на публике вместе. А впервые открыто предстали в свете в ноябре прошлого года на вручении премии «Женщина года» по версии Glamour. При этом слухи о том, что они встречаются, ходили с мая 2019 года.

В настоящее время их отношения носят вполне официальный характер. И Ивакова, и Ефремов уже познакомились с родителями друг друга и отлично поладили с ними. Любопытно, что мама бывшей ведущей передачи «Орел и решка. Шопинг» узнала о ее романе с наследником знаменитой фамилии из Интернета. Женщина не сразу поверила этому и устроила дочке настоящий допрос.