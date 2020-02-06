Звездный стиль

Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой простой наряд

В Южном Уэльсе герцогиня появилась в платье из масс-маркета.

Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой простой наряд
Кейт Миддлтон. Фото Global look press

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям на днях совершили деловую поездку в Южный Уэльс. Здесь герцогиня предстала перед публикой в элегантном темном пальто, сапогах на низком каблуке и в красном платье, которое бурно обсуждалось в прессе и на просторах интернет-пространства.

Внимание публики привлекла демократичная марка наряда – Zara. Тем не менее, стилисты сочли стиль герцогини утонченным и соответствующим обстановке.

Но, как оказалось, не обошлось и без фэшн-разочарований. Слишком простой образ принцессы испортил настроение ее маленькой поклонницы – трехлетней Аннабель. Малышка ожидала увидеть девушку, похожую на сказочную героиню диснеевских мультфильмов, а вовсе не обычную женщину в пальто, удобных сапогах и дешевом платье.

Девочка по-детски выдала свои эмоции Кейт Миддлтон прямо в лицо. Однако та отреагировала, как настоящая королева. Она улыбнулась, крепко обняла малышку и извинилась, что оделась недостаточно нарядно. Мама Аннабель Риан Костелло была растрогана таким поступком герцогини, написало Daily Mail.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЗвездный стильКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиКейт Мидлтонмода и стиль
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой простой наряд
Интересно?
Поделись с друзьями: