Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой простой наряд

В Южном Уэльсе герцогиня появилась в платье из масс-маркета.

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям на днях совершили деловую поездку в Южный Уэльс. Здесь герцогиня предстала перед публикой в элегантном темном пальто, сапогах на низком каблуке и в красном платье, которое бурно обсуждалось в прессе и на просторах интернет-пространства.

Внимание публики привлекла демократичная марка наряда – Zara. Тем не менее, стилисты сочли стиль герцогини утонченным и соответствующим обстановке.

Но, как оказалось, не обошлось и без фэшн-разочарований. Слишком простой образ принцессы испортил настроение ее маленькой поклонницы – трехлетней Аннабель. Малышка ожидала увидеть девушку, похожую на сказочную героиню диснеевских мультфильмов, а вовсе не обычную женщину в пальто, удобных сапогах и дешевом платье.

Девочка по-детски выдала свои эмоции Кейт Миддлтон прямо в лицо. Однако та отреагировала, как настоящая королева. Она улыбнулась, крепко обняла малышку и извинилась, что оделась недостаточно нарядно. Мама Аннабель Риан Костелло была растрогана таким поступком герцогини, написало Daily Mail.