Звездный стиль

«Выглядела безупречно»: Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом платье Zara

Впрочем, образ она дополнила пальто из натуральной шерсти и сумкой из крокодиловой кожи.

«Выглядела безупречно»: Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом платье Zara
Кейт Миддлтон. Фото: Global look press.

Кейт Миддлтон во время делового визита с принцем Уильямом в Южный Уэльс засветилась в дешевом платье из масс-маркета марки Zara, сообщило Daily Mail. Известно, что такая модель красного цвета теперь доступна только на ресурсе eBay.

Свой образ герцогиня дополнила черным силуэтным пальто из шерсти Hobbs стоимостью 420 долларов. И завершила красной сумкой из крокодиловой кожи Darley за 795 долларов, а также красно-белым шарфом Shibani за 114 долларов. На ноги принцесса надела удобные сапоги на низком каблуке Half N Half, которые можно купить за 675 долларов.

«Образ за счет грамотного микса получился очень изысканным, а мультибренд с добавлением платья от Zara приблизил Кейт Миддлтон к обычным людям. Герцогиня должна транслировать близость к народу, поэтому иногда включает эту марку в свой стиль. Все грамотно и лаконично. Кейт, как всегда, выглядела безупречно», — прокомментировала Ольга Трофимова Teleprogramma.pro.

Ранее мы писали о высокой оценке образов другой принцессы — Меган Маркл, которую дала Эвелина Хромченко. Эксперт уверенна, что на них стоит равняться женщинам. Они, хоть и идут в рамках королевского дресс-кода, имеют свою изюминку.

Справка Teleprogramma.pro

Имидж-стилист Ольга Трофимова – более десяти лет профессионально занимается созданием образов, является востребованным шоппером и персональным стилистом вип-персон, преподает в учебном центре «Бьюти Поинт».

Ольга Трофимова. Фото
Ольга Трофимова. Фото: из личного архива.
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«Выглядела безупречно»: Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом платье Zara
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