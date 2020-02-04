«Роскошно и изысканно»: Мерьем Узерли позировала в замшевых сапогах на классической шпильке

36-летняя Мерьем Узерли устроила модную фотосессию в Париже. В кадре актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала, сидя на железном стуле. На съемочной площадке партнерша Халита Эргенча появилась в принтованном платье со шлейфом и замшевых сапогах на шпильке. В интервью Teleprogramma.pro имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала наряд Мерьем Узерли.

«Образ турецкой актрисы соткан из противоречий модной тенденции — совмещения несовместимого в стиле Бохо Шик», — отметила стилист.

Стиль турецкой актрисы, как считает имиджмейкер, продуман до мелочей — начиная от платья и заканчивая прической. Узерли отдала предпочтение обуви, внешне напоминающей сапоги-казаки. И, как уверяет Тимиряева, не прогадала с выбором аксессуаров.

«Обратите внимание на роскошное платье со шлейфом. В оттеночной палитре собрано все природное многоцветье, оно декорировано рюшами и воланами в сочетании с классическим кроем лифа и строгим рубашечным воротничком. Ковбойские сапоги на классической шпильке выглядят роскошно и изысканно, не теряя своей стилистики. Все это умело завершается прической в том же стиле. Волосы распущены, но классически приглажены. И вся эта композиция в расслабленной позе с серьезным лицом. Браво! Образ, стиль, постановка на пять баллов», — экспертно резюмировала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии.

Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style — по направлению Имиджелогия. Преподаватель имиджелогии. Кроме того, обучалась в Институте репутационных технологий «Арт & Имидж». В качестве своей сферы деятельности указывает консультацию на уровне персонального имидж-стилиста, составление стилистической презентации, разбор и анализ гардероба, а также шопинг-сопровождение.