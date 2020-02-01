Тамара Гвердцители в необычном наряде с пайетками появилась в Кремле

Тамара Гвердцители уже более 35 лет блистает на сцене. Многие поклонники не перестают восхищаться тем, что она всегда элегантно одевается. В свои 58 лет артистка может дать фору более молодым коллегам не только на сцене, но и в обычной жизни. Артистка всегда была доброй и отзывчивой, поэтому не удивительно, что она стала гостьей премии «Будем жить!», которую вручают за мужество и вклад в борьбу против рака.

Гвердцители появилась в Кремлевском дворце в необычном наряде. Она позировала в сером ассиметричном платье в пол. Его верх имел свободный крой и был украшен бисером. Черные вставки с пайетками выгодно блестели в лучах софитов. Образ звезда дополнила лишь макияжем с акцентом на губы. Наряд скрыл фигуру Тамары Михайловны, поэтому некоторые гости премии сочли его не самым удачным.

«Всегда стараюсь отвечать на письма людей, который ко мне обращаются», — призналась певица в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro. «Добра и мира вам всем», — пожелала она.

Также на премии побывали и другие звезды. Некоторые из них выступили на сцене. Многих обрадовало появление отца Филиппа Киркорова — Бедроса. Он выглядел бодрым, хоть и отметит этим летом 88-летие. Также посетили мероприятие Владимир Левкин с семьей, Дарья Донцова, дуэт «Непара» и другие известные персоны.