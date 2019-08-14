Музыка

Михайлов и Гвердцители снялись в чувственном клипе

Артисты презентовали первый совместный ролик.

Михайлов и Гвердцители снялись в чувственном клипе
Тамара Гвердцители и Стас Михайлов/instagram.com/stas_mihailoff/?utm_source=ig_embed

Удивительно, что эта светлая мысль не приходила никому из продюсеров раньше – соединить в одном музыкальном проекте Стаса Михайлова и Тамару Гвердцители. Ведь трудно представить, кто бы еще смог так нежно и трепетно вместе изобразить любовь. Премьеру нового клипа артисты анонсировали в своих Instagram.

В кадре артисты по сути изображают самих себя – гастролирующих звезд, которые редко видят своих близких. Даже сценические амплуа музыкантов сохранены с предельной точностью. Стас снялся в  обновленном молодежном стиле, надев пеструю толстовку и бейсболку. Тамара как всегда степенна и изысканна.

В песне звучат слова:
«Давай разлуке не дадим
Нас разлучить, нам лучше вместе.
Наш мир любви не объясним,
Он необъятный, как и прежде…»

Трепетный текст написал Михаил Гуцериев, не менее чувственную музыку – Виктория Кохан. Сюжетную линию выстроил режиссер Дима Манифест.

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Михайлов и Гвердцители снялись в чувственном клипе
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