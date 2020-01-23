Звездный стиль

«Волшебно»: 39-летняя Равшана Куркова в платье-сорочке предстала на отдыхе

Актриса проводит заключительные дни отпуска на Бали.

«Волшебно»: 39-летняя Равшана Куркова в платье-сорочке предстала на отдыхе
Равшана Куркова. фото: globallookpress.com

Равшана Куркова активно снимается в кино. За последние годы она снялась в десятках кинолент, включая «Балканский рубеж», «Звоните Ди Каприо!», «А у нас на дворе». Многие поклонники удивляются тому, что с годами актриса совершенно не меняется.

После Нового года Куркова отправилась в отпуск. На этот раз она решила провести время на Бали. Там девушка наслаждается красивыми пейзажами, занимается йогой и устраивает вечерний променад. Похоже, что с собой 39-летняя звезда привезла целый чемодан нарядов.

Накануне она устроила фотосессию на побережье. Равшана облачилась в белое платье-сорочку на тонких бретельках. Волосы она собрала в небрежный пучок, а от макияжа отказалась.

Наряд подчеркнул хрупкую фигуру актрисы и ее стройные ноги. Она босая шла на фоне заката к воде. «Еще несколько дней лета и домой», — написала Куркова.

Многие подписчики в очередной раз восхитились ее природной красотой и отметили, что романтические образы ей очень идут.

«Какая вы тонкая и легкая! Вдохновение в чистом виде», «Вы прекрасны», «Все три фото прекрасны! И мне очень нравится платье», «Волшебно», «Счастливая такая», — прокомментировали пост фолловеры.

Отметим, что актриса любит лаконичные наряды. Она старается выглядеть женственно, но не вульгарно. В ее гардеробе можно найти платья, а также джинсы, шорты и толстовки. Пользователи Сети не раз утверждали, что девушка обладает утонченным чувством стиля.

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«Волшебно»: 39-летняя Равшана Куркова в платье-сорочке предстала на отдыхе
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