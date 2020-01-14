Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье

53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек признала свое поражение в стиле. 12 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения кинопремии американских критиков Critics’ Choice. Звезда явилась на нее в относительно скромном черном платье с открытыми плечами, и в этом образе ее затмил… мужчина в бирюзовом платье.

Речь идет о 50-летнем актере Билли Портере, которого многие считают королем эпатажа на светских тусовках. Его наряды всегда яркие и поражающие воображение. Вот и на последнюю кинопремию он тоже оделся так, что своим платьем смог задвинуть в угол первых красавиц Голливуда. Хайек, например, точно чувствовала себя серой мышкой на его фоне.

«Билли Портер выглядел лучше меня в татуировках бабочек прошлой ночью», — написала актриса в Instagram, опубликовав коллаж из фотографии себя и темнокожего мужчины. «Ты — мой тотемный зверь! Я люблю тебя!» — ответил в комментариях Портер.

К слову, цветные бабочки, которые упомянула звезда, скорее всего, не являются татуировками. Похоже, это просто рисунки, потому как ни у Сальмы, ни у Билли на других фотографиях в Instagram их нет. Такие украшения могли быть просто трендом на прошедшей церемонии. Но если Хайек позволила себе парочку бабочек, то ее конкурент разрисовал себе ими все руки и грудь, что позволило ему выглядеть более ярко.

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А как на ваш взгляд, чей образ лучше?