Знаменитый актер явился на вручение премии в женском платье

В Лос-Анджелесе прошла 25-я ежегодная церемония вручения кинопремии от американских критиков «Critics’ Choice». Звезды блистали нарядами и украшениями. Самые эпатажные поражали публику глубокими декольте и вырезами. Среди гостей особенно выделялся 50-летний актер Билли Портер. Он явился на церемонии, нарядившись в женское платье. Наряд мятного цвета представляет собой симбиоз платья и комбинезона, передняя часть выполнена в светлых оттенках зеленого, задняя часть – в темных.

Свой эпатажный образ Билли Портер дополнил сапогами на каблуках, массивными кольцами, браслетами и колье. Открытые плечи мужчины украсили разноцветные бабочки, на ногтях красуется ярко-желтый маникюр. Известно, что наряд создал американский модельер Хоган Маклафлин.

К слову, на премии «Золотой глобус» Билли Портер также появился в вызывающем наряде – белом костюме и длинном плаще с перьями.