Звездный стиль

Муж Орбакайте на старый Новый год надел свитшот в стиле аниме

Певица порадовала поклонников теплым семейным снимком.

Муж Орбакайте на старый Новый год надел свитшот в стиле аниме
Кристина Орбакайте с мужем. Фото Global look press.

В то время, как Руслан Байсаров пытается найти свое счастье с очередной молодой женой, Михаил Земцов наслаждается тихими семейными вечерами с его бывшей женой и дочкой Клавой. Бизнесмен и Кристина Орбакайте уже 15 лет счастливы вместе. Их семью многие с легкостью могут назвать образцово-показательной.

Трудно вспомнить хотя бы один семейный скандал в этой паре, который бы стал известен в обществе. Мужчина ведет себя как примерный семьянин, да и его знаменитая жена явно ценит свой семейный очаг.

Несмотря на звездный статус, Михаил и Кристина предпочитают проводить праздники тихо, в кругу близких. Вот и на старый Новый год они собрались в тесной компании возле елки. Орбакайте выбрала в качестве праздничного наряда черное платье с трендовыми прозрачными рукавами, а 7-летняя Клава примерила голубое длинное платье.

Оригинальнее всех в этой семье выглядел Михаил Земцов, который надел свитшот с изображением лица девочки в стиле аниме. Брутальному мужчине на удивление подошел такой образ.

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Муж Орбакайте на старый Новый год надел свитшот в стиле аниме
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